Баку готов организовать параллельное использование Агдамской и Лачинской дорог

Как сообщили в МИД Азербайджана, МККК предоставил предварительную информацию о согласии противоположной стороны принять грузы

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Азербайджан готов к организации параллельного использования дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для доставки грузов в Карабах с соблюдением требований законодательства республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.

"Сегодня Международный комитет Красного Креста (МККК), обратившись к азербайджанской стороне, предоставил предварительную информацию о согласии противоположной стороны 18 сентября принять грузы параллельно по дорогам Агдам - Ханкенди и Лачин -Ханкенди. Ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. Как отмечалось и раньше, азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам - Ханкенди и Лачин -Ханкенди с соблюдением требований законодательства страны", - сказал официальный представитель МИД.

Гаджизаде напомнил, что предложение о параллельном использовании дорог Лачин - Ханкенди и Агдам - Ханкенди в связке с Азербайджаном уже долгое время продвигается Баку и широко обсуждается на различных уровнях, однако, по его словам, "Армения и созданный ею в Карабахском регионе незаконный режим препятствовали организации такого перехода".

Ранее во вторник власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на предложение российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста пропустить одновременно гуманитарные грузы по Лачинской и Агдамской дорогам.

12 сентября МИД Азербайджана подтвердил готовность Баку параллельно маршруту Агдам - Ханкенди открыть Лачинскую дорогу для переброски гуманитарных грузов для армянского населения Карабаха с помощью МККК. В качестве условия выдвигалось соблюдение пограничных и таможенных процедур.