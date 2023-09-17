В Архангельске на первом фестивале сварки победила скульптура "Физалис"

Всего на фестивале сделали 10 металлических композиций

АРХАНГЕЛЬСК, 17 сентября. /ТАСС/. Скульптура "Физалис" заняла первое место на первом фестивале сварки "Сварочка фест", который завершился в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Это не просто скульптура, а арт-объект, беседка по эскизу Антонины Сафиной из Санкт-Петербурга, работу выполнил архангельский мастер Павел Холин.

Второе место у скульптуры "Река", автор Михаил Урядов, работу выполнял Алексей Дорогов из Санкт-Петербурга. Третье место у композиции "Рассвет", эскиз Ивана Калиничева, исполнял Антон Мещеряков из Москвы, помогала Анна Балаева из Зеленограда. Приз зрительских симпатий получила скульптура "Капсула жизни", эскиз Екатерины Самитиной, выполняли Арина Корнякова и Антон Бухалов из Санкт-Петербурга.

Корнякова рассказала ТАСС, что сваркой занимается год и считает, что нашла дело своей жизни. "Я новичок. В 36 лет я поняла, что я занимаюсь не тем делом и ушла в сварку, - пояснила она. - Я работала в порту много лет и поняла, что это вообще не моя профессия. Я пошла на биржу труда, сказала, что хочу заниматься сваркой, меня не хотели брать. Я упорным трудом добилась возможности учиться, закончила <...> колледж, тут же устроилась на работу в небольшую организацию. Мы сейчас делаем декорации для театров по всей России".

В течение трех дней на фестивале проходили мастер-классы по сварке, в которых могли принять участие все желающие. В Архангельске был представлен единственный в своем роде мобильный комплекс по обучению сварщиков. В стандартном 40-футовом контейнере размещены зона для переодевания, помещение для теоретических занятий, хозблок и площадки для обучения трем базовым видам сварки: ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой. "У нас есть класс по обучения сварщиков в Москве, и мы начали получать очень много обратной связи от ребят, которые не могут приехать в Москву, писали в том числе из Казахстана и Белоруссии, - рассказал ТАСС соорганизатор фестиваля, генеральный директор компании "Свариваем будущее" Вадим Калистратов. - И мы придумали мобильный комплекс, мы его запатентовали. Мы хотим, чтобы в данном комплексе обучались сварщики и потом распределялись на работу".

Популяризация профессии

Организаторы подсчитали, что за два дня площадку фестиваля посетили более 3 тыс. человек. "Сегодня дождь, и мы не думали, что люди вообще будут, а они были, и еще больше, чем вчера и позавчера. Не ожидал, что людям настолько интересна вся эта история сварочная", - добавил Калистратов.

В фестивале сварки участвовали около 100 человек из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Иванова и других городов. В проезде Сибиряковцев в центральной части города была развернута большая площадка под открытым небом.

Как отметил ТАСС соорганизатор фестиваля, руководитель студии сварки "Кузнецы-молодцы" Сергей Кузнецов "Космический сварщик" главная цель фестиваля - популяризация профессии.

Всего на фестивале сделали 10 металлических композиций. "Работы принадлежат организаторам, они остаются в Архангельске. Скорее всего, мы построим помещение, в котором можно будет проводить профориентацию, то есть вести школьников, туристов, рассказывать, что здесь был первый фестиваль сварки, на котором были изготовлены эти работы. Дальше проходим в мастерскую, проводим мастер-класс по сварке - это профориентация", - поделился Кузнецов.

Планируется, что скульптура-победитель будет воплощена в виде большой композиции и установлена в Архангельске.

Проект "Фестиваль сварки в Архангельске" реализуется студией сварки "Кузнецы молодцы" в партнерстве с Губернаторским центром Архангельской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.