Красный Полумесяц Азербайджана приветствовал договоренность о доставке грузов в Карабах

В обществе подчеркнули недопустимость политизации доставки грузов и препятствования этому

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Азербайджанское общество Красного Полумесяца приветствовало достижение договоренности о параллельной доставке грузов в Карабах дорогами Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди и готово оказать этому процессу любую поддержку. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией.

"Азербайджанское общество Красного Полумесяца приветствует достигнутую договоренность о доставке грузов на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, на машинах Международного комитета Красного Креста дорогами Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди", - говорится в сообщении.

В обществе подчеркнули недопустимость политизации доставки грузов и препятствования этому. "При необходимости Азербайджанское общество Красного Полумесяца, являющееся независимой, нейтральной организацией, готово оказать этому процессу любую поддержку", - подчеркнули в обществе.

В воскресенье власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились на предложение российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста пропустить одновременно гуманитарные грузы по лачинской и агдамской дорогам.

МИД Азербайджана в свою очередь заявил, что Баку готов к организации параллельного использования дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для доставки грузов в Карабах с соблюдением требований азербайджанского законодательства.