В Белоруссии ежедневно получают до 15 ложных сообщений о минировании

Как заявили в Совбезе республики, "тема обеспечения национальной безопасности сегодня мобилизована как никогда"

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белорусские правоохранители ежедневно получают от 10 до 15 сообщений о ложном минировании различных объектов. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

"Сообщения о ложном минировании тех или иных объектов. Ежедневно от 10 до 15 таких сообщений получают наши органы власти. На все мы реагируем", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

По словам первого госсекретаря белорусского Совбеза, подобные сообщения поступают в том числе и в рамках реализации планов деструктивных сил расшатать ситуацию в стране в преддверии кампаний по выборам депутатов всех уровней в 2024 году и президента в 2025 году. "Будут ли нас пробовать раскачать в период электоральных кампаний? Безусловно, будут. Это будет комплексное воздействие изнутри, снаружи, может быть, еще извне. И будет осуществляться воздействие на все эшелоны власти. Кроме того, к этому добавятся различные радикальные экстремистские действия", - указал Муравейко.

"Тема обеспечения национальной безопасности сегодня мобилизована как никогда. Она работает эффективно. Мы готовы к различным выпадам, рискам и вызовам и, естественно, обеспечим спокойствие, порядок и мир в нашей стране", - заявил первый замгоссекретаря Совбеза Белоруссии.

Он отметил, что после событий 2020 года власти страны "проделали работу над ошибками", в результате которой была изменена информационная политика. В качестве одного из примеров Муравейко привел подписание президентом Белоруссии Александром Лукашенко в начале февраля указа об обеспечении кибербезопасности. "Документ был принят очень своевременно, потому что, по данным на 2022 год, на информационные ресурсы нашего государства с различных направлений было осуществлено 320 миллионов кибернетических атак. Основная масса из них была с территории зарубежных стран. Атаковали почту простых граждан, атаковали данные, которые хранятся в базах данных транспорта промышленного производства, аэропорты, почты, школы. На сегодня это больная тема, потому что никто не успокоился, такие атаки продолжаются. Наша система успешно борется с этим. Мы видим, отслеживаем, реагируем, не допускаем, предупреждаем", - сказал первый замгоссекретаря белорусского Совбеза.