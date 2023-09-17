Развожаев объяснил задымленность в Севастополе применением аэрозольной маскировки

Губернатор города также сообщил, что это безопасно

ТАСС, 17 сентября. Задымленность в районе Южной бухты в Севастополе является результатом применения аэрозольной маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых над юго-западной частью Крыма. Как уточнил Развожаев, оперативные службы не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе.