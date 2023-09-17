В Подмосковье более 2 тыс. человек приняли участие в XII Елизаветинском крестном ходе

Участники крестного хода также посетили передвижную стендовую выставку "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь" и дали старт благотворительной акции "Белый цветок"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 2 тысяч человек приняли участие в XII Елизаветинском крестном ходе, который прошел в историческом императорском имении Ильинское-Усово в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.

"Более 2 тыс. человек переправилось через Москву-реку из Ильинского в Усово. Мы обычно подсчитываем количество участников по переправе", - сказала Громова.

По ее словам, во время крестного хода на площади перед Спасским храмом села Усово также прошла ярмарка, которой был дан старт благотворительной акции "Белый цветок". Собранные средства будут направлены в помощь семьям участников спецоперации Одинцовского и Красногорского городских округов.

"Благотворительная ярмарка "Белый цветок" дает только старт благотворительной акции, потом еще присоединяются благотворители. Акция будет длиться еще весь октябрь", - добавила собеседник агентства.

Участники крестного хода также посетили передвижную стендовую выставку "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь", посвященную жизни, подвижнической деятельности и духовному подвигу врача-епископа Луки (Войно-Ясенецкого, 1877-1961).

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно фондом ЕСПО с 2011 года в ближайшее к именинам великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой (18 сентября) воскресенье. Он посвящен также памяти и других владельцев имения: императора Александра II, императрицы Марии Александровны и великого князя Сергея Александровича. Необычность этого крестного хода в том, что он совершается с переправой через реку по понтонному мосту и на плотах.