ЮНЕСКО внесла Древний Иерихон в Палестине в Список всемирного наследия

За включение Телль-эс-Султана в список выступили большинство стран - членов организации

ДУБАЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе своей 45-й сессии, которая проходит в Эр-Рияде, внес древние руины Телль-эс-Султан (Древний Иерихон) в Палестине в Список всемирного наследия. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

За включение Телль-эс-Султана в список выступили большинство стран - членов организации. "Объект, предложенный для номинации, - это доисторический археологический памятник Телль-эс-Султан, расположенный за пределами античного города Иерихон", - заявил в ходе заседания комиссии заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирес, слова которого приводит агентство Agence France-Presse (AFP). Как сказал AFP неназванный дипломат, Телль-эс-Султан был внесен в список после трехлетнего периода ожидания, в течение которого "ни одно государство-участник не высказало никаких возражений".

Телль-эс-Султан расположен в долине реки Иордан в 1,5 км к северу от современного Иерихона, который является административным центром одноименной провинции. Объект включает "курган овальной формы, содержащий археологические находки тысячелетней деятельности человека", а также прилегающий к нему источник Айн-эс-Султан, говорится на сайте ЮНЕСКО. Как утверждают в организации, постоянное поселение в Древнем Иерихоне возникло к девятому или восьмому тысячелетию до н. э. Однако ряд ученых считает, что объект датируется десятым тысячелетием до н. э. или раньше.

Как передало агентство WAFA, в МИД Палестины заявили, что решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО подтверждает "уникальную ценность этого объекта и Палестины в целом". Оно является еще одним подтверждением "присутствия палестинцев на своей земле с древних времен", добавили в ведомстве. Со своей стороны внешнеполитическое ведомство Израиля назвало включение Телль-эс-Султана в список всемирного наследия еще одним свидетельством "циничного использования палестинцами ЮНЕСКО и политизации организации", сообщила газета The Jerusalem Post. В министерстве отметили, что Израиль будет работать над исправлением подобных решений.

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в столице Саудовской Аравии 10-25 сентября. На заседания комитета прибыла израильская делегация. Как указало AFP, это первый визит представителей Израиля в Саудовскую Аравию, которая официально не признает еврейское государство и не поддерживает с ним отношения.