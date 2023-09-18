Форум современной журналистики "Вся Россия-2023" стартует в Сочи

Его участниками станут более тысячи человек, в том числе приедут делегации из новых российских регионов

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) проведет XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" в Сочи с 18 по 24 сентября. В 2023 году его посетят более тысячи журналистов, в частности, приедут делегации из всех новых регионов РФ, рассказал ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Будет более тысячи участников - это действительно самый большой в мире журналистский форум. Кроме того, в этом году ожидаются большие делегации журналистов из Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей", - рассказал он.

На площадках пройдут лекции, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы, круглые столы и выставки. На отдельных сессиях выступят руководители редакций крупнейших СМИ России, российские военкоры. Кроме того, отдельная секция пройдет при участии военкоров из зарубежных стран - в частности, из Черногории, Сербии, Турции и Германии. Пройдут и премьеры художественных и документальных фильмов с участием их создателей.

"У нас будет очень интересное выставочное пространство, где разные регионы смогут продемонстрировать свой журналистский и туристический потенциал", - добавил Соловьев.

В рамках форума впервые наградят лауреатов нового конкурса СЖР "Золотая стратегия". Премией будут награждать лучших специалистов по связям с общественностью, агентства, проекты, команды в восьми номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года". Также будут вручать персональные премии - "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года".