Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду почти во всех регионах России

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в течение недели ожидается температура выше нормы на 2-6 градусов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Температура выше нормы на 2-6 градусов прогнозируется почти на всей территории России в течение недели. Исключением станет лишь Дальний Восток, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить о всей территории страны, то комфортная неделя прогнозируются - температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в центре европейской части России температура будет на 5-6 градусов выше нормы, на юге и Урале - на 2 градуса выше нормы, в Поволжье и Сибири - на 2-4 градуса выше нормы.

Метеоролог рассказал, что в регионах Черноземья, например, воздух будет прогреваться до плюс 22-26 градусов, Поволжья - до плюс 22-28 градусов, юга - до плюс 25-28 градусов.