Лидера оппозиции Южной Кореи госпитализировали на 19-й день голодовки

Ли Чжэ Мён объявил о голодовке, требуя изменений в правительстве и кадровых перестановок

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён был срочно госпитализирован на 19-й день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщило агентство Yonhap.

31 августа Ли Чжэ Мён объявил о голодовке, требуя изменений в правительстве и кадровых перестановок. Он также хотел публичных извинений от президента Юн Сок Ёля за "урон, нанесенный демократии", и пересмотра позиции властей в вопросе сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". В июле власти Южной Кореи заявили, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам.

На этом фоне продолжалось расследование в отношении лидера партии по подозрению в коррупции. В воскресенье соратники Ли Чжэ Мёна уже вызывали медиков из-за ухудшения состояния, но политик отказался от госпитализации. Он протестовал в своем офисе в здании парламента Республики Корея.