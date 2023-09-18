Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается летняя погода с 21 сентября

В столице прогнозируется температура выше нормы на 6 градусов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. По-августовски теплая погода прогнозируется в Москве с четверга. Воздух будет прогреваться до плюс 24-26 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Настоящая летняя погода прогнозируется с четверга. В этот день прогнозируются до плюс 20-24 градусов, в пятницу - до плюс 21-26 градусов. Это августовская погода, температура выше нормы на 6 градусов", - рассказал он.

В понедельник днем ожидается плюс 18-20 градусов, во вторник - плюс 19-21 градус, в среду - плюс 17-19 градусов. Местами в эти дни могут быть небольшие дожди.

По словам Вильфанда, летнее тепло принесут в Москву воздушные массы со Средиземного моря и частично с Африканского побережья.