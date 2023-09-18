В центре и на юге России прогнозируют низкий ультрафиолетовый индекс и много солнца

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это время подходит для безопасного загара

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Низкий ультрафиолетовый индекс и много солнца прогнозируются в центре и на юге России во второй половине недели. Это позволит безопасно загорать и получать витамин D, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Центральной России ультрафиолетовый индекс будет 1-2 единицы, поэтому на солнце очень полезно находиться и загорать. Даже детям. Врачи говорят, что сентябрьское солнце очень полезное, способствует выработке витамина D. На юге России тоже будет очень хорошее солнце", - сказал он.

По словам Вильфанда, на юге России ультрафиолетовый индекс в течение недели будет 3-4 единицы. "Это значит, что под тентом стоит находиться только в полдень, в 12-13 часов, а в остальное время активно загорать. Этот ультрафиолет не будет вредным", - отметил он.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.