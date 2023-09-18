В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на вторник - до плюс 8 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.