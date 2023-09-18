18 сентября, 03:38

В Казахстане рассекретили более 2,4 млн карточек жертв политических репрессий

Более 300 тыс. лиц из числа ссыльных и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий за 1929-1956 гг. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

"В Казахстане рассекречено более 2,4 млн архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год. 251 тыс. дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тыс. дел будет передано до конца года. 311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано", - говорится в сообщении.

24 ноября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. В январе нынешнего года государственный советник Ерлан Карин представил лидеру страны 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий. С 1997 года в республике 31 мая ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. 

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