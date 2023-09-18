Жительница Москвы вышла в финал международного конкурса красоты "Миссис Вселенная-2023"

Тридцатисемилетняя Ксения Прохорова будет выступать с лентой "Татарстан", так как родилась и выросла в Лениногорске

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Тридцатисемилетняя россиянка, жительница Москвы Ксения Прохорова вышла в финал международного конкурса красоты Миссис Вселенная-2023 (Mrs Universe 2023). Об этом сообщили ТАСС организаторы национального этапа конкурса.

"Мама двоих детей Ксения Прохорова вышла в финал международного конкурса красоты Миссис Вселенная -2023 (Mrs Universe 2023). За победу в престижном конкурсе красоты поборются 110 участниц со всего мира", - рассказали организаторы.

В этом году конкурс красоты Mrs Universe 2023 пройдет в Маниле с 1 по 10 октября. Прохорова будет выступать с лентой "Татарстан", так как родилась и выросла в Лениногорске. Сейчас она живет с мужем и двумя детьми в Москве и развивает блог, на который подписаны 2,5 млн пользователей.