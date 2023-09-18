В МККК сообщили о начале доставки гумпомощи в Карабах по Агдамской и Лачинской дорогам

По словам руководителя департамента по связям с общественностью представительства комитета в Азербайджане Илахи Гусейновой, гуманитарный груз включает муку и медикаменты

БАКУ, 18 сентября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) начал доставку гуманитарного груза армянам Карабаха параллельно по Агдамской и Лачинской дорогам. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС по телефону руководитель департамента по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

"Груз уже находится в дороге в Ханкенди. По Агдамской дороге он уже пересек блок-пост российских миротворцев и направляется к пункту назначения", - сказала Гусейнова. По ее словам, гуманитарный груз включает муку и медикаменты.

По информации государственного информационного агентства АзерТАдж, конвой из двух легковых автомобилей и грузовика с гуманитарной помощью МККК пересек погранично-пропускной пункт "Лачин" на армяно-азербайджанской границе и также направился в сторону Ханкенди (Степанакерт).

В воскресенье власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились на предложение российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста пропустить одновременно гуманитарные грузы по Лачинской и Агдамской дорогам.

МИД Азербайджана в свою очередь заявил, что Баку готов к организации параллельного использования дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для доставки грузов в Карабах с соблюдением требований азербайджанского законодательства.