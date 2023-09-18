В аэропорту Новокузнецка из-за непогоды задержали несколько рейсов

Задержка составляет до шести часов

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько авиарейсов из аэропорта Новокузнецка в Москву, Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург задерживаются из-за непогоды. Задержка составляет до шести часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецка (Спиченково) имени Б. В. Волынова объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот" из города Москвы, Red Wings из города Екатеринбурга, "Северный ветер" из городов Санкт-Петербург и Сочи и по указанным маршрутам в обратных направлениях с наибольшей продолжительностью более 6 часов", - говорится в сообщении.

По данным кемеровского ЦГМС, ночью и утром в регионе местами туман, температура воздуха ночью опускалась до одного градуса.