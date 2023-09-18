В Москве более 190 компаний примут участие в акции "День без турникетов" в сентябре

Желающие смогут бесплатно посетить музеи, галереи, парки, спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, швейные предприятия, крафтовые мастерские и многое другое

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 190 компаний станут участниками столичной акции "День без турникетов" с 28 по 30 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С 28 по 30 сентября в столице вновь пройдет популярная акция "День без турникетов". Ожидается, что в ней примут участие более 190 компаний-партнеров, включая более 29 новых площадок", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, в течение трех дней все желающие смогут бесплатно посетить музеи, галереи, парки, спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, швейные предприятия, крафтовые мастерские и многое другое. Кроме того, запланированы специальные экскурсии для предпринимателей и студентов.

Отмечается, что в акции впервые примут участие Музей городского хозяйства Москвы, НeadНunter, "Авито", группа компаний "Самолет", библиотека имени А. С. Пушкина, пожарно-спасательные части столицы, школа серфинга Surf Brothers, благотворительный фонд "Собаки, которые любят", благотворительная организация "Красный Крест". Традиционно можно будет посетить "Карамельную мануфактуру", киностудию "Союзмультфильм", центр "Космонавтика и авиация", панораму "Бородинская битва" и другие музеи.

С 2012 года в акции "День без турникетов" приняли участие более 400 тыс. человек, которые посетили около 700 площадок компаний-партнеров. Также было проведено свыше 5 тыс. экскурсий.