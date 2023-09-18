В 77 школах Красноярска выявили проблемы с организацией школьного питания

Прокуратура несла представления мэру

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Срыв в подготовке и организации питания выявлен в 77 из 101 школы Красноярска. Прокуратура Красноярского края внесла представления мэру, сообщила пресс-служба ведомства.

"С начала учебного года срыв в подготовке и организации питания выявлен в 77 из 101 общеобразовательного учреждения города, где данные вопросы обеспечивает муниципальное учреждение "Дирекция по организации школьного питания". Непосредственно услуги в них предоставляют организации "Межрегиональная кейтеринговая компания" и "КрасПит". В мэрии за данную сферу отвечают Главное управление образование и департамент соцразвития. <…> Прокуратура внесла представления главе города и операторам питания, в отношении замруководителя Главного управления образования возбуждено административное дело за нарушение прав обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе прокурорских проверок были выявлены многочисленные нарушения на пищеблоках школ города. "В том числе отсутствие необходимого штата сотрудников, инвентаря, ненадлежащее качество поставляемых продуктов. Это повлекло существенное нарушение прав детей на обеспечение питанием. Материалы направлены в следственный орган для возбуждения уголовного дела и осуществления уголовного преследования должностных лиц городской администрации и дирекции по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - пояснили в прокуратуре.

Вечером 15 сентября стало известно, что трое учеников школы №12 (они переведены из школы №86 в связи с капитальным ремонтом в ней) обратились в Красноярскую межрайонную детскую клиническую больницу №1. В медицинском учреждении у них обнаружены признаки кишечной инфекции. Один ребенок был госпитализирован.