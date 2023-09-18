"Литрес" отметил, что почти 70% школьников России стали больше читать за последний год

Согласно данным исследования, среди направлений 45% респондентов отдали предпочтение художественной литературе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 69% школьников в России за последний год стали больше читать книг. Любимыми жанрами опрошенные назвали фэнтези и фантастику, а также классическую литературу и детективы, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес", который провел совместное исследование с образовательным центром Maximum Education.

"Книжный сервис "Литрес" и образовательный центр Maximum Education провели исследование, чтобы узнать, как часто читают российские школьники, и какой литературе они отдают предпочтение. Более половины опрошенных (69%) отметили, что стали читать и слушать больше книг за последний год. <...> Среди направлений они отдали предпочтение художественной литературе (45%), научно-популярные книги выбрали лишь 14%, а 41% отметили, что им нравится и то и другое", - говорится в сообщении.

Самым любимым жанром среди опрошенных школьников оказалась фэнтези-литература и фантастика (17%), следом идут классическая литература и детективы (14%), также востребованным жанром оказалась современная проза (13%). При выборе книг 25% опрошенных ориентируются только на собственные предпочтения, однако 17% прислушиваются к советам друзей, 16% - к советам семьи. За последний год 36% опрошенных школьников прочитали и прослушали от трех до пять произведений, 20% - от шести до 10 книг, а 33% осилили более 10.

Порядка 18% школьников считают чтение книг или прослушивание их аудиоверсий способом развлечься и интересно провести время, 17% опрошенных при помощи чтения расширяют свой кругозор и словарный запас. Для 15% школьников чтение - это способ отвлечься от повседневных дел. "Те, кто, напротив, не любит читать книги, ответили, что это занятие их не привлекает, поскольку они не встречали произведений, которые бы их заинтересовали (24%), или же считают, что чтение занимает слишком много свободного времени (22%). Также среди причин нежелания читать респонденты указывали невозможность сосредоточиться на чтении (18%). При этом большая часть опрошенных (89%) считают, что чтение и прослушивание книг положительно повлияют на их дальнейшее обучение и карьеру", - говорится в исследовании.

Говоря о расходах на литературу, 50% опрошенных отметили, что тратят на покупку книг до 500 рублей ежемесячно, 25% - от 600 до 1 тыс. рублей, а 15% - от 1,1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Об исследовании

Исследование составлено на основе опроса, в котором приняли участие более 1,5 тыс. школьников с 7 по 11 класс из разных городов России. Период проведения опроса не приводится.