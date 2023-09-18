18 сентября, 06:07

В Екатеринбурге задержали три рейса Red Wings из-за позднего прибытия самолетов

Время задержки составляет 6 часов, 3 часа 55 минут и 5 часов 5 минут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании Red Wings в Анталью, Астану и Саратов задержаны в Екатеринбурге из-за позднего прибытия воздушных судов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Из-за позднего прибытия воздушных судов в Кольцово задерживаются к вылету несколько рейсов: WZ-3071 по маршруту Екатеринбург - Анталья авиакомпании Red Wings, <...> WZ-1097 по маршруту Екатеринбург - Астана авиакомпании Red Wings, <...> WZ-1047 по маршруту Екатеринбург - Саратов авиакомпании Red Wings", - говорится в сообщении.

Задержки составляют соответственно 6 часов, 3 часа 55 минут и 5 часов 5 минут.

Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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