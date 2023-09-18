ЦОДД закажет независимую экспертизу состояния почти 770 демонтированных в Москве камер

После процедуры устройства можно будет продать на аукционе в соответствии с требованиями законодательства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Независимую экспертизу для оценки технического состояния 764 демонтированных комплексов фотовидеофиксации проведут в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

"ЦОДД впервые стал использовать стационарные комплексы фотовидеофиксации с 2012 года. Оборудование планомерно обновлялось, и на сегодняшний день в нашем распоряжении есть 764 камеры, которые демонтированы и больше не используются. Мы планируем провести независимую экспертизу, чтобы оценить техническое состояние этих комплексов и их рыночную стоимость", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что только после экспертизы камеры можно будет продать на аукционе в соответствии с требованиями законодательства. Вырученные средства вернутся в бюджет города.

Ранее на сайте Госзакупок был опубликован тендер на "Оказание услуг по проведению независимой экспертизы технического состояния и оценке рыночной стоимости стационарных комплексов фотовидеофиксации".