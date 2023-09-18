На Московской канатной дороге проведут учения по отработке действий при ЧС

Специалисты отработают мероприятия по спасению пассажиров в случае чрезвычайной ситуации над Москвой-рекой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях состоятся на Московской канатной дороге в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"18 сентября на Московской канатной дороге пройдут учения по отработке действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Одна из таких учебных операций, организованная департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, пройдет сегодня. В ней примут участие аварийно-спасательные подразделения", - значится в сообщении.

Там уточняется, что в ходе проведения тактико-спасательных учений будут отрабатываться мероприятия по спасению пассажиров в случае чрезвычайной ситуации над Москвой-рекой.

"В ходе учений, прежде всего, отрабатываются навыки взаимодействия между собой различных служб, их координация. И хотя какие-либо нештатные ситуации на канатной дороге в принципе исключены, спасатели должны быть готовы оказать помощь в любой момент. Учения будут проходить до 15:00, а с 16:00 Московская канатная дорога начнет свою работу в штатном режиме", - заключили в пресс-службе.