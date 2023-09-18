В Хабаровском крае ожидаются усиление ветра и возобновление дождей

В связи с ухудшением погоды могут произойти новые подтопления

ТАСС, 18 сентября. Дожди возобновятся в Хабаровском крае, где в 5 населенных пунктах остаются подтопленными 17 приусадебных участков и 5 участков внутрипоселковых дорог. В регионе прогнозируется ветер до 20 м/с, сообщает в понедельник пресс-служба территориального управления МЧС.

"19 сентября на большей территории края прогнозируется неустойчивая погода, обусловленная дождями, местами сильными, усилением ветра порывами до 15-20 м/с. Наиболее неблагоприятная метеообстановка прогнозируется на территории Амурского, Комсомольского, Нанайского, Хабаровского, Солнечного, Бикинского, Николаевского, Ульчского, Вяземского районов и района им. Лазо. В связи с ухудшением погодных условий возможны подъем уровней воды на малых реках с возможным подтоплением хозяйственных объектов, размывом и подтоплением межпоселковых и внутрипоселковых дорог; кратковременные подтопления придворовых территорий", - говорится в сообщении.

Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС готовы реагировать на происшествия. Сейчас в регионе сохраняется тенденция спада уровня воды на 18-27 см за сутки, постепенно освобождаются от паводковых вод частные подворья в Вяземском районе. За прошедшие сутки вода сошла с восьми приусадебных участков в селах Видное и Забайкальское. На реке Амуре гребень паводка смещается на участке между селами Циммермановка и Мариинское, ниже по течению отмечается небольшой рост воды до пяти см в сутки, у Хабаровска в ближайшие двое суток ожидается дополнительный спад на 25-30 см.