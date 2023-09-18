На Алтае изымают колбасы владимирских производителей из-за вируса африканской чумы свиней

ДНК вируса обнаружили в изделиях ЗАО "Староверские колбасы" и в ООО "Владимирский стандарт"

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в колбасных изделиях из Владимирской области. Из магазинов Алтайского края и Республики Алтай изымают продукцию, которая может быть потенциально заражена, сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора по регионам.

"Специалистами ведомства оперативно с помощью системы "Меркурий", установлено местонахождение данных партий на территории Алтайского края и Республики Алтай. Все организации торговли, куда поступала продукция, были уведомлены и изъяли продукцию указанных дат выработки из реализации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее министерство экономического развития Республики Алтай опубликовало документ с предупреждением о выявлении в колбасных изделиях ЗАО "Староверские колбасы" и ООО "Владимирский стандарт" (Владимирская область) ДНК вируса африканской чумы свиней.

Подлинность документа ведомства подтвердил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. Он отметил, что вирус имеет высокую заразительность, в связи с чем регион может понести серьезные экономические потери. При этом для человека вирус не опасен, однако способен нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству ввиду возможного заражения свиней.

Согласно данным, опубликованным в документе, ДНК вируса обнаружена в изделиях ЗАО "Староверские колбасы" с датой выработки 25 августа, а также в изделиях ООО "Владимирский стандарт" с датой выработки от 22 августа. О случаях заражения в регионах в данный момент не сообщалось.

Организовано оперативное оповещение предприятий торговли о необходимости снятия с продажи указанной продукции. Также планируется проводить лабораторные исследования.