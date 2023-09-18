В Белгородской области подрядчики до октября получат 1 млрд рублей за восстановленные дома

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что они уже взяли кредиты, которые необходимо погасить

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Подрядчики до октября получат порядка 1 млрд рублей за восстановленные дома и квартиры, пострадавшие из-за украинских обстрелов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства региона.

"Средства в размере 1 млрд [рублей], которые поступят на восстановление домов из федерального бюджета, необходимо оплатить подрядчикам за уже выполненные работы до 1 октября, так как подрядчики уже взяли кредиты, и им необходимо их погасить", - сказал губернатор.

Ранее Гладков по итогам выездной планерки вместе с главами муниципальных образований по восстановлению жилья сообщал, что в Шебекино всего повреждено 834 объекта - 189 многоквартирных домов, 591 ИЖС и 54 соцобъекта. Почти на 700 из них полностью закрыт тепловой контур.

В Новой Таволжанке повреждения выявлены на девяти многоквартирных домах, более 1 тыс. частных домах и 10 объектах социальной инфраструктуры. Тепловой контур закрыт почти на 350 из них.