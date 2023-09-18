В Кузбассе испытали метод рекультивации горных отвалов с поглощением углеродного следа

Вскоре ученые и экологи подготовят методические рекомендации для всех заинтересованных сторон

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН совместно с экологами угольной компании "Кузбассразрезуголь" успешно испытали новый способ рекультивации земель, который способствует высокой приживаемости саженцев и активному поглощению углеродного следа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Кузбассразрезуголь".

"Забота об окружающей среде и ответственное природопользование - ключевые приоритеты в работе нашей компании, на них строится и наша политика устойчивого развития, и природоохранная программа. Экополигон для испытания новых технологий рекультивации - значимый шаг в этой работе. На экспериментальных участках нам удалось добиться полной приживаемости деревьев без серьезных затрат, что в перспективе будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе. Важно, что результаты не останутся внутри компании, технологией смогут воспользоваться и другие промышленные предприятия", - привели в компании слова директора по правовому обеспечению и экологии Захара Сапурина.

Научный эксперимент провели на экополигоне, созданном в 2019 году на 3 га рекультивируемого отвала Кедровского угольного разреза. Здесь высаживались различные лиственные и хвойные породы, а также многолетние травы. Для высокой приживаемости при посадках использовался специальный гидрогель, подбирался оптимальный водный режим и комплекс удобрений.

В результате эксперимента удалось добиться 100%-ной приживаемости деревьев, которые плодоносят и активно поглощают углерод. Вскоре ученые и экологи подготовят методические рекомендации для всех заинтересованных сторон.

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из крупнейших в РФ угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе КРУ работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.