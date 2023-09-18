Большинство опрошенных россиян покупают бытовую технику и электронику раз в два-три года

По данным ВЦИОМ, россияне при покупке в первую очередь обращают внимание на функциональность и цену

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более половины россиян (66%) покупают электронику и бытовую технику раз в два-три года и реже. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Частота покупок электроники и бытовой техники свидетельствует о том, что большинство россиян, вероятно, сумели ощутить на себе последствия "новой реальности". Согласно результатам сентябрьского опроса, две трети россиян покупают такую продукцию раз в два-три года и реже (66%)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что 17% опрошенных совершают такие покупки раз в год, еще 14% покупают электронику и бытовую технику раз в полгода, также 5% - раз в два-три месяца.

По данным ВЦИОМ, россияне при покупке в первую очередь обращают внимание на функциональность и цену (60% и 59% соответственно). Кроме того, для 32% опрошенных важны отзывы других покупателей, еще 30% смотрят на бренд. Также по 22% высказались за личный опыт покупки и наличие скидок, акций и специальных предложений.

Согласно результатам опроса, при выборе бытовой техники и электроники большинство россиян (71%) пользуются специализированными порталами. Кроме того, 50% респондентов читают отзывы других людей, еще 38% опрошенных прислушиваются к рекомендациям ближайшего окружения, 33% консультируются с продавцами.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" был проведен с 5 по 7 сентября специально для Первой ежегодной конференции лидеров ORM (ПЕКЛО). Объем выборки составил 1 706 респондентов в возрасте от 18 лет.