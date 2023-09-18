На ВДНХ в музее "Слово" пройдет экскурсия для маломобильных посетителей

Участникам расскажут о жизни космонавтов на орбите, исследованиях Луны, композиторе Арнольде Шенберге, педагоге Януше Корчаке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бесплатные образовательные мероприятия проекта "Знание. ВДНХ" пройдут на площадках Музейного города с 19 по 24 сентября. Так, в музее "Слово" состоится экскурсия для маломобильных посетителей, на которой гости узнают о кириллице и глаголице, познакомятся с древнейшими литературными произведениями, сообщила пресс-служба выставки.

"С 19 по 24 сентября на площадках Музейного города Главной выставки страны посетителям расскажут о жизни космонавтов на орбите, исследованиях Луны, композиторе Арнольде Шенберге, педагоге Януше Корчаке. Также гости ВДНХ могут поучаствовать в мастер-классах по чистописанию и комиксу. На экскурсии для маломобильных посетителей расскажут о первых русских алфавитах - кириллице и глаголице, а погрузиться в исторический контекст помогут интерактивные экспонаты: монастырская келья, земская школа, печатная мастерская", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 19 сентября Центр "Космонавтика и авиация" приглашает на тематические экскурсии "Жизнь на орбите" к 91-летию со дня рождения советского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Николая Рукавишникова. Посетителям расскажут о том, что происходит с космонавтами на станциях и в открытом космосе, об особенностях их рациона, бытовых условиях и даже "гардеробе". А 20 сентября можно посетить тематические экскурсии "До Луны и обратно" к 53-й годовщине со дня посадки на Луну советской автоматической межпланетной станции "Луна-16". Гости увидят полноразмерные макеты автоматических станций "Луна-3" и "Луна-9", лунохода и узнают, как выглядит настоящий лунный грунт.

"В павильоне "Рабочий и колхозница" 21 сентября состоится лекция "Час икс музыки ХХ века: как слушать музыку Арнольда Шенберга", 23 сентября в музее "Слово" пройдет музыкально-образовательный проект "Проще простого". Будет звучать живой фольклор в исполнении Сергея Старостина и Сергея Клевенского - одних из наиболее ярких музыкантов современной этнической сцены России. 24 сентября пройдет лекция "Корчак: педагог-мученик" из цикла "Учителя учителей". Ее прочитает кандидат филологических наук, преподаватель литературы, учитель высшей квалификационной категории Максим Самородов. Сказки Корчака, трогательные и печальные, поменяли отношение к самому ремеслу учителя: их сюжеты, несмотря на общественно-политический подтекст, восходят к лучшим образцам романтической литературы", - отметили в пресс-службе.

Подробно о мероприятиях проекта "Знание. ВДНХ" можно узнать на сайте выставки.