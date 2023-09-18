В аппарате правительства РФ ограничили командировки и вернули другие антиковидные меры

Некоторые решения распространяются на всех посетителей здания кабмина

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Аппарат правительства РФ с сегодняшнего дня вновь должен соблюдать различные антиковидные меры. Среди них - ограничение на выезд в командировки как по России, так и за рубеж.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Доме правительства РФ с 18 сентября 2023 года возобновляется действие ранее вводившихся ограничений", - говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС документе за подписью вице-премьера - руководителя Аппарата кабмина РФ Дмитрия Григоренко.

Среди таких мер - "сокращение личных контактов между работниками, представителями органов власти и организаций", "ограничение выездов в загранкомандировки и командировки по территории РФ".

Некоторые решения распространяются на всех посетителей здания кабмина. Так, в лифте должно находиться не больше 2-3 человек одновременно. Предписано и в целом "сокращение количества посетителей, допускаемых в здание и на территорию Дома правительства РФ".

Кроме того, как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе кабинета министров, из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме правительства временно возвращен масочный режим.