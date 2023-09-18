В колледжах Новгородской области увеличили число бюджетных мест по направлению ОПК на 15%

Губернатор Андрей Никитин сообщил, что в регионе с 2019 года открыли более 40 направлений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в колледжах Новгородской области по направлению оборонно-промышленного комплекса (ОПК) увеличено на 15%. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках пленарной сессии "Всероссийское чемпионатное движение как инструмент интеграции системы СПО и высокотехнологичных отраслей экономики" в рамках Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

"Учитывая высокую потребность, увеличили на 15% количество бюджетных мест по направлениям оборонно-промышленного комплекса, образования, IT, на 30% - для здравоохранения", - сказал Никитин.

Он также отметил, что в регионе обновляются направления подготовки в колледжах под конкретный запрос предприятий. С 2019 года в Новгородской области открыто более 40 новых направлений. Среди них такие уникальные для региона, как "Лечебная диагностика", "Мехатроника и робототехника" и другие.

"Как результат - СПО региона становится все более привлекательным и для новгородских школьников, и для ребят из других регионов. В этом году наши колледжи и техникумы выбрали 63% выпускников 9-х классов", - добавил Никитин.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.