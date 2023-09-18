В Москве подготовили почти 60 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду

Общая мощность оборудования позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Предстоящей зимой в столице будут работать 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки. Все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра заверил, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.

"Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", - добавил он.

Глава КГХ отметил, что все снегосплавные пункты, работающие в Москве, отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде. "Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов, - пояснил заместитель мэра. - Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки".