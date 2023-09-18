Прием заявок на участие в фотовыставке "ОБЪЕКТИВно о Москве" продлили до 31 декабря

Концепция фотовыставки 2023 года: "У каждого города есть свой цвет"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заявки на участие в фотовыставке "ОБЪЕКТИВно о Москве" будут принимать до 31 декабря 2023 года. К участию приглашаются фотографы-любители и профессионалы вне зависимости от возраста и гражданства, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Прием заявок на участие в фотовыставке "ОБЪЕКТИВно о Москве" продлен до 31 декабря. Принимаются работы, сделанные после 1 января 2022 года на любое фотоустройство: цифровую камеру, смартфон, пленочный фотоаппарат. Концепция фотовыставки 2023 года: "У каждого города есть свой цвет". Каждая номинация представит город в определенном цвете: синем, зеленом, желтом, красном, белом и черном", - отметили в пресс-службе.

Выставка, помимо экспозиционной части, будет включать программу: встречи с фотографами, авторские экскурсии, тематические лекции

"Для формирования фотоэкспозиции, которая откроется в начале следующего года в ГБУ "Мосстройинформ", компетентное жюри выберет лучшие снимки. На сегодняшний день конкурсанты уже прислали более тысячи образов и необычных ракурсов из жизни мегаполиса", - приводятся слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкина.