В Госдуме предложили назначать директорами школ кандидатов, которых одобрили 75% учителей

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова считает, что одной из причин частых увольнений молодых преподавателей становится некомпетентность администрации школы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру просвещения Сергею Кравцову установить процедуру, при которой утверждать директором школы можно только кандидата, которого поддержали 75% педагогического состава учебного заведения. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова отметила, что в одной из школ Екатеринбурга с июня по август 2023 года уволились около 20 учителей общего и дополнительного образования, а школу в Невском районе Санкт-Петербурга покинули 17 учителей. "По данным Российской академии образования, от 17 до 52% молодых учителей увольняются из школ в первые пять лет после начала работы. Одной из причин этого также становится некомпетентность администрации школы", - указала депутат.

"Представляется, что исправить данную проблему поможет более широкое вовлечение педагогов в процесс назначения директора школы. Для этого предлагается установить процедуру утверждения кандидатуры на пост директора школы квалифицированным большинством (75%) педагогического состава учебного заведения", - написала Лантратова.

При этом важно, продолжила парламентарий, чтобы утверждаемый кандидат мог продемонстрировать свои административные навыки, исполняя обязанности директора школы в течение двух месяцев. После этого педагогический коллектив будет иметь достаточно оснований для того, чтобы одобрить или отклонить кандидатуру нового директора. Кроме того, по мнению Лантратовой, важно, чтобы одобрение работы директора 75% педагогического состава стало обязательным условием прохождения процедуры аттестации директоров учебных заведений.

"Представляется, что предложенные меры повысят качество кадров, назначаемых на руководящие должности образовательных учреждений, станут для директоров стимулом к заботе о своих сотрудниках и повысят статус профессии учителя", - подчеркнула депутат.