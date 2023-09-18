Мурманские специалисты завершили ремонт на большинстве объектов района Запорожья

Восстановлено водоснабжение в Приморске и в небольших населенных пунктах, где ранее были отравления из-за примесей природного газа в воде

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Мурманской области завершили ремонтно-восстановительные работы на большинстве объектов жизненно важной инфраструктуры Приморского района Запорожской области, включенных в план работы на 2023 год. Восстановлено водоснабжение в Приморске и в небольших населенных пунктах, где ранее были отравления из-за примесей природного газа в привозной воде, сообщил губернатор Мурманской области.

"Менее полугода назад по поручению президента России мы начали оказывать посильную помощь жителям Приморского района Запорожской области. В работе на 2023 год 40 объектов разной сложности, большинство относится к жизненно важной инфраструктуре. На многих работу уже завершили", - сказал Чибис на оперативном совещании областного правительства.

Установлены три водонапорные башни в небольших населенных пунктах, до этого жители получали воду по графику, и в ней были опасные примеси природного газа, в результате фиксировались даже трагические случаи. Теперь эта проблема полностью устранена. Установлено водоснабжение в самом Приморске, чтобы обеспечить жителей водой после того, как Украина перекрыла подачу водоснабжения. На сегодня заменили насосное оборудование на восьми скважинах, сообщил губернатор.

Также мурманские специалисты помогли достроить две амбулатории, туда скоро прибудет закупленное властями Заполярья оборудование. Заменено теплоэнергетическое оборудование в восьми котельных в школах Приморского района, чтобы дети больше не мерзли зимой. "Помогаем с ремонтом и оборудованием в пищеблоке районной больницы в самом Приморске. Установили две блочно-модульные газовые котельные в жилых районах, чтобы подготовить Приморск к отопительному периоду. Сегодня город к нему готов", - отметил Чибис.

Открыт МФЦ, объект получился "достойный, современный, красивый, и сегодня жители получают услуги в очень комфортных условиях". На территорию выезжают мурманские медицинские работники. Выехал областной театр кукол, чтобы порадовать детей, "артистов встречают на "ура". Заполярье продолжит помогать подшефному району и дальше, отметил губернатор.