В Минпросвещения отметили, что РФ удалось сохранить международное чемпионатное движение

Оно существует, несмотря на санкции, и станет драйвером для развития регионов страны, заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Прекращение деятельности международного движения "Ворлдскилз" на территории РФ не привело к остановке международной чемпионатной деятельности в стране. В 2023 году участие в отборочных чемпионатах, проводившихся на территории России, приняли представители ряда стран, в том числе Индии, Китая и Белоруссии, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе пленарного заседания "Всероссийское чемпионатное движение как инструмент интеграции системы СПО и высокотехнологичных отраслей экономики" на Чемпионате высоких технологий.

"В нынешней внешнеполитической ситуации, в той ситуации, в которой мы работаем, остановить чемпионатное движение было невозможно. Просто вредно и нельзя, поэтому родились наши чемпионаты: "Профессионалы", Чемпионат высоких технологий. <...> Самое главное - что нас видят, понимают. Международное участие в наших отборочных чемпионатах на региональном и межрегиональном уровне в этом году было. Были коллеги из Индии и из целого ряда других стран. <...> Могу точно сказать, что на большинстве чемпионатов корпоративных тоже было серьезное представительство: коллеги из Белоруссии, из Китая", - сказал Бугаев.

Он также отметил, что чемпионатное движение в РФ станет драйвером для развития регионов страны.

Бугаев подчеркнул, что система среднего профессионального образования - самая популярная для учеников девятых классов общеобразовательных школ. "Это система, в которую <...> уходит основная часть выпускников девятых классов наших школ, больше 60%. Нам надо соответствовать запросам, которые ребята, приходя в систему СПО, перед нами ставят. А соответствовать нужно, имея соответствующую материально-техническую базу. Мне кажется, чемпионатное движение станет драйвером развития и подталкивания наших регионов к развитию подобного рода инфраструктурных в том числе проектов", - сказал Бугаев.

Финал первого в России Чемпионата высоких технологий проходит на базе инновационного научно-технологического центра "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.