DM: атласное кимоно Фредди Меркьюри ушло с молотка за $70 тыс.

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Красное атласное кимоно, в котором вокалист группы Queen Фредди Меркьюри (1946-1991) выступал на концерте в Эдинбурге в 1976 году, ушло с молотка за аукционе Sotheby's за $70 тыс. Это почти в 10 раз превышает его предварительную оценку, сообщает газета Daily Mail.

По словам главы отдела продаж Sotheby’s в Лондоне Дэвида Макдональда, "изысканное японское одеяние экстравагантный Меркьюри надевал во время короткого летнего турне Queen 47 лет назад, когда группа выступала в Эдинбургском театре Playhouse". Музыкант приобрел кимоно в Японии "либо весной 1975 года, либо в следующем году", сообщил эксперт. "Два японских турне пробудили у него интерес к этой стране, ее культуре", - сказал он.

Кимоно было обнаружено вместе с другими вещами "в большом металлическом дорожном чемодане на чердаке его дома "Гарден лодж" на западе Лондона во время оценки коллекции", уточнил Макдональд.

Ранее на аукционе за $2,2 млн был продан рояль Yamaha, который служил Меркьюри с 1975 до самой его смерти. Всего же на торги Sotheby's были выставлены около 1,5 тыс. предметов, включая одежду музыканта, произведения искусства, которые он коллекционировал, и черновики песен.

С момента смерти музыканта от СПИДа в ноябре 1991 года в возрасте 45 лет все эти многочисленные предметы хранились в особняке в лондонском районе Кенсингтон. По завещанию они вместе с домом достались британке Мэри Остин, которую Меркьюри называл "любовью всей своей жизни".

О группе Queen

Уникальный по диапазону голос Меркьюри, солиста, клавишника и автора многих песен Queen, а также виртуозные гитарные соло Брайана Мэя покорили сердца миллионов ценителей музыки по всему миру. На счету группы 15 студийных альбомов, суммарный тираж которых приближается к 100 млн копий. Последняя студийная пластинка Queen вышла в 1995 году. Несмотря на смерть фронтмена и уход на покой басиста Джона Дикона, Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. Компанию Мэй и Тейлору в качестве вокалистов группы в разное время составляли британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт.

Среди наиболее популярных песен группы - We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки. В 2018 году на экраны вышел фильм - биография Меркьюри Bohemian Rhapsody, получивший четыре премии "Оскар". Золотой статуэткой была отмечена и игра исполнителя главной роли - Рами Малека.