Очередь фур на выезд из Калининградской области в Литву впервые с июля достигла 100 машин

Руководитель пресс-службы российской таможни Оксана Иванова отметила, что официальных разъяснений по ситуации от литовской стороны не поступило

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Очередь большегрузных автомобилей, ожидающих выезда в соседнюю Литву на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское", впервые с июля выросла до 100 транспортных средств, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"В очереди в направлении Литвы находится 100 машин, еще 25, уже оформленные российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Въезд в регион свободен", - рассказали в пресс-службе.

Комментируя ТАСС ситуацию на МАПП "Чернышевское" руководитель пресс-службы российской таможни Оксана Иванова отметила, что "очередь большегрузов в 100 единиц фиксируется впервые за два последних месяца. Она начала расти с минувшего понедельника, когда в ожидании выезда в Литву находилось порядка 40 фур".

По словам Ивановой, "официальных разъяснений по ситуации от литовской стороны мы не имеем, очевидно, что работают там в последние дни медленнее".

По данным на 9:00 местного времени (10:00 мск) 18 сентября сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" за сутки оформили на въезд в РФ 147 большегрузов, на выезд - 152 грузовых автомобиля.

Всего же, через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные в автомобильных пунктах пропуска, за минувшие сутки в Республику Польша и Литовскую Республику проследовало 155 грузовых и 320 легковых автомобилей, в Российскую Федерацию прибыло 163 грузовых и 307 легковых транспортных средств.О пунктах пропуска и ситуации

В Калининградской области расположены четыре пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них не работают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пропуск машин через исторический мост королевы Луизы с 28 апреля 2022 года закрыт из-за необходимости реконструкции. Весь грузовой поток проходит через единственный работающий на российско-литовском участке границе МАПП "Чернышевское".

В июне 2022 года Литва ввела ограничения на сухопутный транзит некоторых грузов в Калининградскую область из-за санкций ЕС. В июле того же года Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. Тогда же Литовские железные дороги сообщили о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область через территорию республики. На перевозки автотранспортом ограничения сохраняются и в текущем году.