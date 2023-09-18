В Приамурье строительство нового тоннеля на Транссибе планируют завершить до конца года

Керакский тоннель станет самым длинным на Забайкальской магистрали, сообщили в правительстве Амурской области

ТАСС, 18 сентября. Возведение Керакского тоннеля в Амурской области на перегоне Ковали - Ульручьи Транссибирской магистрали завершится до конца 2023 года, сообщается на сайте регионального правительства.

"До конца текущего года завершится строительство Керакского тоннеля на перегоне Ковали - Ульручьи. Он станет самым длинным на Забайкальской магистрали - 926 метров. Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности грузовых и пассажирских перевозок и будет способствовать развитию пропускной способности Транссиба", - говорится в сообщении.

Первый Керакский тоннель был построен в 1910 году. В 2010 году объект признали аварийным, а его ремонт - нецелесообразным. Поезда по нему следуют с ограничением скорости. Как сообщалось ранее, строительство нового Керакского тоннеля взамен старого негабаритного началось в июле 2021 года.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, идет совместная работа по нескольким направлениям, главным из которых является выполнение поручения президента страны по расширению Восточного полигона железной дороги.

"На Транссибе сейчас продолжаются интенсивная модернизация путевой инфраструктуры, реконструкция станций. Планируется строительство новых железнодорожных веток. При этом компания ЗабЖД не забывает о социальном направлении своей деятельности - мы очень это ценим. Отдельное внимание хочу обратить на развитие притрассовых населенных пунктов. Разработан план развития социальной инфраструктуры узловых станций, большое внимание уделяем городу Сковородино, где планируется строительство международного моста Джалинда - Мохэ. Рассчитываем на сотрудничество и помощь компании в данном направлении", - привели в правительстве слова Орлова.