Матвиенко поздравила Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы

Спикер Совета Федерации отметила его профессионализм и целеустремленность

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы и отметила высокий профессионализм и целеустремленность столичного градоначальника.

"Поздравляю вас с избранием и вступлением в должность мэра Москвы. Благодаря высокому профессионализму, опыту и целеустремленности вы успешно решаете комплексные задачи по обеспечению социально-экономического развития столицы, эффективному использованию ее потенциала", - написала Матвиенко в телеграмме, направленной вновь избранному мэру столицы.

Председатель Совета Федерации также пожелала Собянину успехов в работе на ответственном государственном посту и выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве верхней палаты парламента и властей российской столицы.

Собянин одержал победу на выборах мэра 8-10 сентября, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%.