Начался национальный конкурс "Мисс Россия - 2023"

Он продлится до 8 октября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Национальный конкурс "Мисс Россия - 2023" стартовал 18 сентября и продлится до 8 октября. Об этом сообщила генеральный директор национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня, 18 сентября, официально стартует конкурс "Мисс Россия". В Москве соберутся 50 самых талантливых и ярких девушек России, которые проходили длительный отбор на протяжении года. Теперь они начнут готовиться к финальной церемонии конкурса, впереди у них три недели. Финал конкурса "Мисс Россия" в этом году пройдет 8 октября", - рассказала она.

Всего на конкурс поступило более 85 тыс. заявок от жительниц разных регионов, из которых члены жюри отобрали всего 50. Среди финалисток - певицы с академическим образованием, таможенницы, кандидатки в мастера спорта по биатлону, художественной гимнастике и спортивным бальным танцам, переводчицы, программисты. "В этом году у нас есть врачи-педиатры и стоматологи. Весьма неожиданно также было узнать, что у нас в стране такие красивые и обаятельные теплоэнергетики, технологи и архитекторы", - добавила Беляк.

Помимо короны, победительница национального конкурса "Мисс Россия" традиционно получит 1 млн рублей. Также она сможет представлять страну на международных конкурсах красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Генеральным информационным партнером конкурса в этом году выступила "ВКонтакте". На платформе будут представлены эксклюзивные фото и видео процесса подготовки к финалу конкурса, а также пройдет онлайн-трансляция самой церемонии.