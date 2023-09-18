Песков заявил, что в Кремле пока не вводят масочный режим

Эту и другие антиковидные меры ранее ввели в Доме правительства РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Масочный режим в Кремле пока не вводится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о возвращении этой и других антиковидных мер в Доме правительства РФ.

"Пока в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно же, сезонность определенная есть, возможен сезонный рост заболеваемости. Ждем ориентировок специалистов - врачей-эпидемиологов", - сказал Песков.

В Роспотребнадзоре ТАСС сообщали, что из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в разных учреждениях могут на время вводиться локальные ограничения.