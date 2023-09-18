В Люберецкой больнице провели реконструкцию всего челюстно-лицевого скелета

Операция длилась пять часов, послеоперационный период протекал без осложнений, и пациент был выписан через 12 дней на амбулаторное лечение

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Хирурги челюстно-лицевого отделения Люберецкой областной больницы в Подмосковье впервые провели полную реконструкцию обеих челюстей пациента. Для фиксации челюстей в правильном положении установили десять титановых пластин и около 40 винтов, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"В Люберецкую областную больницу обратился 26-летний мужчина с аномалией прикуса и жалобами на боль в челюстно-лицевых суставах. Ранее пациенту уже была сделана операция, но у молодого человека начал формироваться неправильный прикус и деформация челюстей, а асимметрия лица сопровождалась болевыми ощущениями. Во время операции мы провели полную реконструкцию обеих челюстей пациента, фактически заново по частям сложив весь челюстно-лицевой скелет в правильное положение. При этом все разрезы в полости рта были внутренними, то есть выполнялись с сохранением мягких тканей и кожного покрова", - приводятся слова врача-хирурга челюстно-лицевого отделения Люберецкой областной больницы Артура Кондрата.

Чтобы правильно рассчитать весь ход новой операции, врачи выполнили 3D-моделирование челюстно-лицевого скелета. Операция длилась пять часов, послеоперационный период протекал без осложнений, и пациент был выписан через 12 дней на амбулаторное лечение. Хирурги рекомендовали молодому человеку строго соблюдать диету и в течение месяца употреблять только жидкую пищу. При условии соблюдения всех рекомендаций врачей после такой сложной операции период восстановления займет от полугода до года.