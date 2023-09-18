Песков заявил, что в Кремле нет централизованной вакцинации от гриппа

Каждый сотрудник принимает решение самостоятельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Централизованной вакцинации от гриппа в Кремле нет, каждый сотрудник принимает решение самостоятельно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то общей кампании у нас нет, она никак не предусмотрена в данном случае. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки", - отметил он, отвечая на вопрос о вакцинации от гриппа. "Централизованно никогда у нас не было", - добавил представитель Кремля.

Насчет того, делал ли в этом сезоне такую прививку президент РФ Владимир Путин, Пескову не известно. "[Привился ли] президент - не могу вам сказать", - пояснил он.