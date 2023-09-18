У парламента Грузии появится свой телеканал

Он будет показывать пленарные заседания, комитетские слушания, а также интервью депутатов

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Общественный вещатель Грузии и парламент пришли к соглашению, согласно которому у законодательного органа республики появится свой телеканал. Об этом сообщил Общественный вещатель Грузии.

"Сегодня, открытием парламентского телеканала, еще более улучшится прямой общественный контроль за работой парламента. Граждане, интересующиеся политикой, получат возможность легко разобраться в перипетиях нашей парламентской жизни и сделать собственные выводы", - сказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По договору, Общественный вещатель Грузии берет на себя ответственность транслировать мероприятия, проходящие в парламенте. Содержание, время и хронометраж трансляции того или иного мероприятия будет определять сам законодательный орган.

Новый телеканал будет показывать пленарные заседания, комитетские слушания, а также интервью депутатов.