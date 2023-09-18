18 сентября, 09:46

Путин поблагодарил Собянина за поддержку Донецка и Луганска

Президент напомнил, что в 2014 году Сергей Собянин также "многое сделал для крымчан и севастопольцев"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку новых регионов России, за то, что Москва взяла шефство над Луганском и Донецком.

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Глава государства обратил внимание: "В 2014 году, мы это хорошо знаем, вы многое сделали для крымчан и севастопольцев".

"И сегодня столица помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском. Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги, хочу вас искренне за это поблагодарить - за эту нужную и благодарную работу", - сказал он на церемонии вступления Собянина в должность мэра Москвы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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