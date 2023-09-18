Глава Госсовета Крыма не исключил создание музея борьбы с нацизмом в квартире Зеленских

Владимир Константинов напомнил, что квартира входит в число 100 национализированных объектов, которые готовятся к процедуре приватизации

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов не исключил, что в квартире в Ялте, которая принадлежала жене президента Украины Владимира Зеленского и была национализирована в мае, может быть создан музей борьбы с нацизмом.

"Я думаю, что даже если мы сделаем музей борьбы с нацизмом в этой квартире, это тоже было бы неплохое решение, чтобы на все века делать прививки от нацизма или, как вариант, показать, к чему может привести судьба зарвавшегося авантюриста, к чему он довел свою собственную страну, - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, "для нормального человека жить в квартире Зеленского - это как купить квартиру Гитлера". "Если кто-то и возьмет [квартиру, принадлежавшую жене Зеленского], то совершенно для других целей, чем для нормальной, мирной семейной жизни. Поэтому мы об этом [создании музея] подумаем", - добавил Константинов.

Глава Госсовета республики напомнил, что квартира входит в число 100 национализированных объектов, которые готовятся к процедуре приватизации.