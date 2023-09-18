В Подмосковье более 170 тыс. детей вакцинированы от гриппа с начала кампании

От гриппа планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию от гриппа прошли более чем 170 тыс. детей, проживающих в Московской области, с начала проводимой в регионе прививочной кампании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Грипп - опасное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям. Для того чтобы обезопасить себя, близких и детей, необходимо пройти вакцинацию. В школах и детских садах прививку можно сделать в медицинских кабинетах. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли уже более 170 тыс. детей", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что вакцинация от гриппа проводится детям в детских садах, школах и поликлиниках. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал госуслуг или инфомат. Педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Как ранее сообщали в министерстве, всего от гриппа планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей.