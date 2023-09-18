18 сентября, 10:04

Таиланд передал Ливии $42 тыс. для оказания помощи пострадавшим из-за наводнений

Церемония состоялась в здании таиландского МИД в Бангкоке

БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Таиланд передал Ливии 1,5 млн батов ($42 тыс.) для оказания помощи пострадавшим от ливней и наводнений на северо-востоке страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Таиланда.

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Церемония передачи средств временному поверенному в делах Ливии в Таиланде Ашуру Салему бен Умрану состоялась в здании таиландского МИД в Бангкоке.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Из-за наводнения в городе Дерна были разрушены две плотины, что стало главной причиной многочисленных жертв. По последним данным Минздрава в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии, в результате ливней и наводнений погибли 3 252 человека. Однако представительство ООН в Ливии заявило, что число погибших в Дерне достигло 11,3 тыс., пропавшими без вести в этом городе считаются 10,1 тыс. человек. 

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