18 сентября, 10:06

В кабмине поддержали законопроект о наследовании семьями Героев РФ и СССР права на землю

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что текущая версия закона требует, чтобы Герой или полный кавалер Ордена Славы лично обращался за этой льготой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы одобрен в правительстве. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Проект был подготовлен и внесен в Госдуму членами рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО), главой которой является Турчак.

"Законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы одобрен в правительстве. Его подготовила и внесла в Госдуму рабочая группа по СВО. И сегодня поддержала комиссия по законопроектной деятельности кабмина", - сообщил Турчак.

По его словам, инициатива обсуждалась на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в июле. "Речь идет о вдовах, детях, родителях тех героев, которые не успели при жизни воспользоваться своим правом на получение бесплатной земли вне очереди. Сюда также относятся случаи, когда награды присвоены военнослужащим посмертно", - сказал Турчак.

Он добавил, что текущая версия закона требует, чтобы Герой или полный кавалер Ордена Славы лично обращался за этой льготой. В случае его гибели право на участок аннулируется и не передается наследникам. "Этот вопрос будет законодательно урегулирован. Наша рабочая группа также предложила разрешить использовать такую землю под фермерство", - заключил он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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